подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток"
30 июня 2020, вторник, 17:51 126
Экономика 2020-06-30T18:15:25+03:00
Українські Новини
В июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток"

В июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток"

Григорий Яковенко
Газ, Газпром, Транзит газа, Транзит газа через Украину
Газ. ФОто: АО
Газ. ФОто: АО "Черниговгаз"

В июне транзит газа через южную ветку украинской газотранспортной системы (ГТС) увеличился на 50% до 26,5 млн куб. м газа (в сравнении с маем) из-за приостановки магистрального газопровода "Турецкий поток" на плановый ремонт.

Об этом говорится в сообщении государственного предприятия "Оператор ГТС Украины", передают Українські Новини.

"В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше, чем в апреле. Рост объемов транспортировки газа связан с плановой остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток" с 23 по 28 июня. В этот период средний режим прокачки по трансбалканском направлении (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки", - говорится в нем.

Отмечается, что с начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", компания "Газпром" (Россия) фактически прекратила полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балканы.

"Зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона могут быть приостановлены", - подытожили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция.

"Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, чтоб прекратить транзит газа через Украину.

Также российский "Газпром" лишился 5% европейского рынка с начала 2020 года.

Больше новостей о: Газ Газпром Транзит газа Транзит газа через Украину

"Газпром" начал демонтировать трубы на своей терри...
С начала года Украина вдвое сократила транзит газа...
Газ в Европе подорожал на 9%
Коболев считает блефом информацию о демонтировании...
Киев отложил переход на е-билет и разрешил льготникам ездить бесплатно
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось
Новости
На карантине украинцы женились в два раза меньше 18:12
Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ 18:05
Автопроизводители поддержали ЛГБТ и получили тысячи комментариев – одобрительных и гневных 18:05
В июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток" 17:51
Гривна на межбанке продолжила укрепляться 17:27
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
больше новостей
В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok