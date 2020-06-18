Коболев считает блефом информацию о демонтировании "Газпромом" труб в направлении Украины

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев считает демонтирование компанией "Газпром" (Россия) труб на границе с Украиной инструментом продвижения газопровода "Северный поток - 2".

Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга в четверг, передают Українські Новини.

"Я это воспринимаю, в первую очередь, как инструмент продвижения "Северного потока - 2", таким образом россияне пугают европейцев, смотрите: "Если этот газопровод не будет достроен, трубы мы перед территорией Украины убираем - газа в принципе не будет". Это блеф", - сказал он.

Коболев отметил, что "Нефтегаз" прилагает все усилия для того, чтобы санкции против "Северного потока-2" остановили этот проект.

В компании считают, что "Северный поток -2" действует против интересов как Украины, так и Европы.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, чтоб прекратить транзит газа через Украину.

Российский "Газпром" лишился 5% европейского рынка с начала 2020 года.

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