подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Коболев считает блефом информацию о демонтировании "Газпромом" труб в направлении Украины
18 июня 2020, четверг, 18:50 97
Экономика 2020-06-18T20:00:02+03:00
Українські Новини
Коболев считает блефом информацию о демонтировании "Газпромом" труб в направлении Украины

Коболев считает блефом информацию о демонтировании "Газпромом" труб в направлении Украины

Григорий Яковенко
Газ, Газпром, Андрей Коболев, Северный поток - 2, Нефтегаз
Андрей Коболев. Фото: Руслан Канюка/
Андрей Коболев. Фото: Руслан Канюка/"День"

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев считает демонтирование компанией "Газпром" (Россия) труб на границе с Украиной инструментом продвижения газопровода "Северный поток - 2".

Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга в четверг, передают Українські Новини.

"Я это воспринимаю, в первую очередь, как инструмент продвижения "Северного потока - 2", таким образом россияне пугают европейцев, смотрите: "Если этот газопровод не будет достроен, трубы мы перед территорией Украины убираем - газа в принципе не будет". Это блеф", - сказал он.

Коболев отметил, что "Нефтегаз" прилагает все усилия для того, чтобы санкции против "Северного потока-2" остановили этот проект.

В компании считают, что "Северный поток -2" действует против интересов как Украины, так и Европы.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, чтоб прекратить транзит газа через Украину.

Российский "Газпром" лишился 5% европейского рынка с начала 2020 года.

Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция.

Больше новостей о: Газ Газпром Андрей Коболев Северный поток - 2 Нефтегаз

Кабмин изменил механизм определения цены сжиженног...
Добкин бросает вызов Кличко, Зеленскую госпитализи...
Коболев прокомментировал увольнение Витренко...
Гигантские зарплаты не помогли. Прибыль "Нефтегаза...
Суд отложил рассмотрение меры пресечения Порошенко до 1 июля
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском
Новости
Пожар на ЛЭП в Киеве. Фото : ГСЧС
В Киеве несколько улиц остались без света из-за пожара на электроопоре 19:57
Пул надежных клиентов дал возможность возобновить работу Вольногорского ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
В августе Wizz Air намерена запустить рейсы из Дортмунда в Запорожье по средам и воскресеньям 19:10
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
Коболев считает блефом информацию о демонтировании "Газпромом" труб в направлении Украины 18:50
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:10
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
РГК поддерживает переход на киловатт-часы при измерении газа 12:59
больше новостей
Протеже руководства ФГИУ довел до банкротства "Электротяжмаш", - СМИ 22:18
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
больше новостей
У Зеленской пневмония средней тяжести, но в аппарате ИВЛ она не нуждается, — Офис Президента
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok