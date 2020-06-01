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01 июня 2020, понедельник, 15:07 8
Европа 2020-06-01T15:11:15+03:00
Українські Новини
Российский "Газпром" лишился 5% европейского рынка с начала 2020 года

Российский "Газпром" лишился 5% европейского рынка с начала 2020 года

Кира Молчанова
Газ, Газпром, Цена на газ, Россия, Подземные газохранилища, Газохранилища
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

После того, как в январе 2020 года Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" (Россия) в 3 раза, что по итогам первых четырех месяцев этого года оказалось, что доля "Газпрома" на европейском рынке снизилась с чуть более 40% в 2019 году до 35%.

Об этом сообщает The Page со ссылкой на Европейскую сеть операторов систем передачи газа (ENTSOG).

Снижение спроса ощущают все поставщики газа по трубам на европейский рынок. Это касается Алжира, Ливии, Норвегии и России. Это связано с тем, что из из США, Катара и России поставляют сжиженный газ, что привело к падению цен.

По состоянию на текущие выходные спотовые цены на природный газ на бирже TTF сложились на уровне $35,9 за тысячу кубометров.

Эти цены ниже тех, которые регулирует "Газпром" на родине газа – в Ямало-Ненецком АО. Там Избыток газа привел к тому, что текущий уровень заполнения хранилищ ЕС оказался одним из самых высоких за последние десятилетия. По состоянию на 27 мая они заполнены на 71%. Совокупных свободных мощностей осталось 31 млрд куб. м. Что кстати сопоставимо с объемом всех ПХГ Украины.

В Австрии, Германии, Нидерландах подземные газохранилища заполнены уже на 95-95% и других хранилищ, которые Россия могла бы заполнить в Европе, нет. При сохранении среднего уровня закачки, зафиксированного в мае, эти мощности будут заполнены через 58 дней. Это неизбежно приведет к повышению спроса на украинские хранилища со стороны трейдеров.

Как сообщали Українські Новини, 22-29 мая спотовая цена газа на нидерландском газовом хабе TTF увеличилась на 38,2%, или на 15,18 евро/тыс. куб. м до 54,91 евро/тыс. куб. м.

Правительство может уже с июля существенно повысить нормы потребления газа для домохозяйств, в которых не установлены газовые счетчики.

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