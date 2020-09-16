підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Україна отримає від "Газпрому" $ 2 млрд за транзитним контрактом у 2020, - Коболєв
16 вересня 2020, середа, 12:00 6
Економіка 2020-09-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Україна отримає від "Газпрому" $ 2 млрд за транзитним контрактом у 2020, - Коболєв

Україна отримає від "Газпрому" $ 2 млрд за транзитним контрактом у 2020, - Коболєв

Анна Рудык
Газпром, НАК
Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Після того, як у червні транзит газу через Україну збільшився через зупинку газопроводу "Турецький потік", Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляє, що Україна отримає від компанії "Газпром" (Росія) близько 2 млрд доларів за контрактом на транзит російського газу через територію України у 2020 році.

Про це він заявив в ході інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій, передають Українські Новини.

"Я думаю, що в цьому році цифра буде близька до 2 млрд доларів", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що контракт на транзит газу за принципом "качай або плати" є особливо важливим у період кризи, тому що для України, як для власника української ГТС, важливе отримання гарантованого доходу за надання послуг по транзиту газу.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв вважає блефом інформацію про демонтування "Газпромом" труб в напрямку України.

Також "Газпром" втратив 5% європейського ринку з початку 2020 року.

Тим часом Національний банк розраховує на надходження в міжнародні резерви валюти від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Більше новин про: Газпром НАК "Нафтогаз України" Турецький потік

Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні
Смертність від коронавірусу за добу зросла майже вдвічі
Новини
Більше половини українців не задоволені діяльністю Зеленського 12:43
У столиці сумний рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Нових хворих - 356 12:35 Інфографіка
Понад сотня поліцейських захворіли на коронавірус за добу 12:32
Агрострахування - один з базових інструментів державної підтримки фермерів практично у всіх країнах світу, - Лапа 12:19
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
більше новин
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов 12:17
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
більше новин
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
більше новин
На Донбасі бойовики тричі порушили перемир'я, трьох українських військових поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok