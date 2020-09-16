Україна отримає від "Газпрому" $ 2 млрд за транзитним контрактом у 2020, - Коболєв

Після того, як у червні транзит газу через Україну збільшився через зупинку газопроводу "Турецький потік", Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляє, що Україна отримає від компанії "Газпром" (Росія) близько 2 млрд доларів за контрактом на транзит російського газу через територію України у 2020 році.

Про це він заявив в ході інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій, передають Українські Новини.

"Я думаю, що в цьому році цифра буде близька до 2 млрд доларів", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що контракт на транзит газу за принципом "качай або плати" є особливо важливим у період кризи, тому що для України, як для власника української ГТС, важливе отримання гарантованого доходу за надання послуг по транзиту газу.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв вважає блефом інформацію про демонтування "Газпромом" труб в напрямку України.

Також "Газпром" втратив 5% європейського ринку з початку 2020 року.

Тим часом Національний банк розраховує на надходження в міжнародні резерви валюти від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

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