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15 сентября 2020, вторник, 13:41 20
Выборы 2020-09-15T13:41:01+03:00
Українські Новини
Рада решила, что кандидатами на местных выборах не нужны справки об отсутствии судимости

Рада решила, что кандидатами на местных выборах не нужны справки об отсутствии судимости

Валерия Драгомирова
Судимость, Местные выборы, Местные выборы-2020, Справки об отсутствии судимости
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

Верховная Рада отменила предоставление справки о несудимости кандидатами на местных выборах, которые состояться 25 октября.

За принятие законопроекта №3995 за основу проголосовали 317 депутатов при минимально, в целом - 325, передают Українськi Новини.

Так, документом вносятся изменения в ст. 222 Избирательного кодекса, предусматривающие отмену справки о наличии или отсутствии судимости, выданной уполномоченным органом после начала избирательного процесса.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин утвердил "коронавирусные" правила на местных выборах. Избирателям рекомендуется пользоваться собственной ручкой. Также рекомендовано не брать детей на избирательные участки.


Кроме того, постановление о назначении местных выборов могут изменить из-за Донбасса. 

Ранее в Верховной Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020

Тем временем избирательная кампания по очередным и первым выборам депутатов местных советов, сельских, поселковых и городских председателей стартовала 5 сентября.

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