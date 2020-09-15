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15 вересня 2020, вівторок, 13:41 11
Вибори 2020-09-15T15:15:02+03:00
Українські Новини
Рада вирішила, що кандидатам на місцевих виборах не потрібні довідки про відсутність судимості

Рада вирішила, що кандидатам на місцевих виборах не потрібні довідки про відсутність судимості

Валерия Драгомирова
Місцеві вибори, судимість, Місцеві вибори-2020, довідка про несудимість
Вибори. Фото: Цензор.нет
Вибори. Фото: Цензор.нет

Верховна Рада скасувала надання кандидатами на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, довідки про несудимість.

За прийняття законопроєкту №3995 за основу проголосували 317 депутатів при мінімально, в цілому - 325, передають Українські Новини.

Так, документом вносяться зміни в ст. 222 Виборчого кодексу, що передбачають скасування довідки про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом після початку виборчого процесу.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів – температурний скринінг, антисептики, захисні маски та власні ручки.

Крім того, Верховна Рада розповіла про те, як проходитимуть місцеві вибори-2020 за зміненими правилами. Зокрема, 5 вересня, через місяць, буде визначено, якою буде виборча система в залежності від кількості виборців.

Тим часом голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія припускає можливість внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів.

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