В Умани заболели коронавирусом уже 8 хасидов, приехавших на Рош Ха-Шана

В Умани коронавирус обнаружили у 8 хасидов-паломников, которые прибыли в город для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана и для которых создадут спецгоспиталь. Сегодня на лечении от коронавируса находятся 6 хасидов. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил мэр Умани Александр Цебрий, передает РБК-Украина.

По его словам, у двух инфицированных паломников повторные тесты на COVID-19 оказались отрицательными, то есть они уже выздоровели от болезни.

"Шесть сейчас находятся на самоизоляции, они лечатся амбулаторно", - добавил мэр города.

Цебрий рассказал, что настаивал на повторном тестировании всех иностранцев, которые прибыли в город.

"Мне сообщали, что они проходили тестирование на аэродроме и у них есть справки, но я настаивал, чтобы тестирование проводилось у нас в городе", - отметил мэр Умани.

Как сообщали Українські Новини, в Умани обещали установить пункты контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества с 10 сентября.

Ранее заявлялось, что в Умань пустят только ограниченное количество хасидов. Мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать. Кроме того, Цебрий ждал Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком из-за приезда хасидов.

После этого полиция открыла уголовное производство по факту нарушения прав граждан, прибывших на празднование Рош-ха Шана в Умани.

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