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28 августа 2020, пятница, 14:47 319
Силовые структуры 2020-08-28T14:49:04+03:00
Українські Новини
Полиция открыла дело из-за конфликта между жителями Умани и хасидами

Полиция открыла дело из-за конфликта между жителями Умани и хасидами

Валерия Драгомирова
Умань, Хасиды, Конфликт, Уголовное дело, Рош Ха-Шана

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения прав граждан, прибывших на празднование Рош-ха Шана в Умани (Черкасская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черкасской области, передают Українськi Новини.

"27 августа около 23:00 в Уманской отдел полиции поступило сообщение о возникновении конфликта между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов, прибывших в город Умань для празднования Рош-ха Шана. При выезде на место происшествия было установлено, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством", - говорится в нем.

Указывается, что во время указанных событий полиция обеспечила охрану общественного порядка, установила всех причастных к конфликту лиц и предупреждены дальнейшие противоправные действия.

По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в Умани, следственным отделом Уманского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и осуществляет следственные мероприятия для предоставления правовой оценки действиям всех причастных к конфликту лиц.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Израиль просят хасидов воздержаться от посещения Умани в честь празднования Рош Ха-Шана.


Ранее Госпогранслужба опровергла задержание прибывших в "Борисполь" граждан Израиля. 

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