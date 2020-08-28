Хасиды пытались прорваться в Умань. Помешать им вышли местные жители

Инцидент произошел на улице Пушкина. Несколько местных жителей вышли на улицу поздно ночью, чтобы не пустить группу хасидов, приехавших на паломничество на еврейский новый год Рош ха-Шана к могиле цадика Нахмана, основателя брацлавского направления в хасидизме, в город.

Полиция пыталась не допустить силовых столкновений, но какую-то одну из сторон при этом не занимала.

Как сообщали Українські новини, мэр Умани готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

Также Израиль просил Украину запретить паломничество хасидов в Умань.

Кроме того, объединенная еврейская община Украины выразила надежду, что брацлавскими хасидами будут с пониманием восприняты меры Израиля и Украины по предотвращению паломничества на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области из-за распространения коронавируса, в случаи их введения.

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