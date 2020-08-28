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28 августа 2020, пятница, 12:19 195
Общество 2020-08-28T12:19:09+03:00
Українські Новини
Хасиды пытались прорваться в Умань. Помешать им вышли местные жители

Хасиды пытались прорваться в Умань. Помешать им вышли местные жители

Александр Савич
Умань, Хасиды, Рош Ха-Шана, Карантинные ограничения, Хасиды в Украине

Вслед за новостями о том, что Украина существенно ограничит паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана в этом году, а также о закрытии границы Украины для иностранцев, стало известно, что группа хасидов пыталась попасть в Умань сегодня ночью, а местные жители вышли на улицу, чтобы им помешать. Видео с этим инцидентом выложил депутат Уманского райсовета от партии "Свобода" Сергей Алексеев на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Пушкина. Несколько местных жителей вышли на улицу поздно ночью, чтобы не пустить группу хасидов, приехавших на паломничество на еврейский новый год Рош ха-Шана к могиле цадика Нахмана, основателя брацлавского направления в хасидизме, в город.

Полиция пыталась не допустить силовых столкновений, но какую-то одну из сторон при этом не занимала.

Как сообщали Українські новини, мэр Умани готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

Также Израиль просил Украину запретить паломничество хасидов в Умань.

Кроме того, объединенная еврейская община Украины выразила надежду, что брацлавскими хасидами будут с пониманием восприняты меры Израиля и Украины по предотвращению паломничества на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области из-за распространения коронавируса, в случаи их введения.

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