В Умани подростки напали на хасида и разбили ему нос

После того, как местные жители пытались помешать попасть хасидам в Умань, в ночь на 1 сентября в одном из уманских супермаркетов подростки напали на хасида и разбили ему нос.

Об этом говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины.

Хасиды приехали в магазин, чтобы совершить покупки, когда неизвестные вступили с паломниками в конфликт по неизвестной причине.

Сообщается, что четверо неизвестных напали на одного из брацлавских хасидов, пока его друг отошел. Пострадавшему разбили нос до крови.



В пресс-службе полиции области рассказали hromadske, что на линию "102" получили сообщение о том, что хасиду разбили нос подростки. Однако уголовное дело не возбуждали, поскольку пострадавший "категорически отказывается" писать заявление. Известно, что пострадал израильтянин, который имеет вид на жительство в Украине.



На вопрос, может ли полиция возбудить дело без заявления пострадавшего, в пресс-службе ответили: "Когда будут выяснены все обстоятельства, мы обязательно официально сообщим на своих ресурсах".



Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело из-за конфликта между жителями Умани и хасидами.



Тем временем Украина и Израиль просят хасидов воздержаться от посещения Умани в честь празднования Рош Ха-Шана.

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