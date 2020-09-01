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01 сентября 2020, вторник, 20:35 196
Общество 2020-09-01T21:45:02+03:00
Українські Новини
В Умани подростки напали на хасида и разбили ему нос

В Умани подростки напали на хасида и разбили ему нос

Валерия Драгомирова
Умань, Хасиды, Хасиды в Украине, Нападение на хасида
Пострадавший хасид. Фото: jewishnews.com.ua
Пострадавший хасид. Фото: jewishnews.com.ua

После того, как местные жители пытались помешать попасть хасидам в Умань, в ночь на 1 сентября в одном из уманских супермаркетов подростки напали на хасида и разбили ему нос.

Об этом говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины.

Хасиды приехали в магазин, чтобы совершить покупки, когда неизвестные вступили с паломниками в конфликт по неизвестной причине. 

Сообщается, что четверо неизвестных напали на одного из брацлавских хасидов, пока его друг отошел. Пострадавшему разбили нос до крови. 

В пресс-службе полиции области рассказали hromadske, что на линию "102" получили сообщение о том, что хасиду разбили нос подростки. Однако уголовное дело не возбуждали, поскольку пострадавший "категорически отказывается" писать заявление. Известно, что пострадал израильтянин, который имеет вид на жительство в Украине.

На вопрос, может ли полиция возбудить дело без заявления пострадавшего, в пресс-службе ответили: "Когда будут выяснены все обстоятельства, мы обязательно официально сообщим на своих ресурсах".

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело из-за конфликта между жителями Умани и хасидами

Тем временем Украина и Израиль просят хасидов воздержаться от посещения Умани в честь празднования Рош Ха-Шана.

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