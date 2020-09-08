Из Израиля в Умань едут полицейские, чтобы обеспечивать безопасность на празднике

Израиль намерен направить 6 представителей полиции в Умань Черкасской области для обеспечения правопорядка на праздновании Рош ха-Шана, где шестеро паломников заболели коронавирусом. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передают Українськi Новини. "Вчера обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош ха-Шана в Умани, а сегодня правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции", - написал он. Он отметил, что представители израильской полиции будут направлены для помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан Израиля в Умани в ответ на запрос Национальной полиции. Как сообщали Українськi Новини, 3 тыс. паломников посетят Умань (Черкасская область) для празднования Рош ха-Шана. 28 августа группа хасидов пыталась попасть в Умань ночью, а местные жители вышли на улицу, чтобы им помешать. После этого полиция открыла уголовное производство по факту нарушения прав граждан в Умани. Позднее в одном из уманских супермаркетов подростки напали на хасида и разбили ему нос.