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14 сентября 2020, понедельник, 17:27 391
Судебная власть 2020-09-14T17:44:54+03:00
Українські Новини
Шабунина вызвали в Печерский райсуд Киева по обвинению в коррупции, – Портнов

Шабунина вызвали в Печерский райсуд Киева по обвинению в коррупции, – Портнов

Татьяна Зотова
Коррупция, Печерский райсуд Киева, Андрей Портнов, Виталий Шабунин, Центр противодействия коррупции
Виталий Шабунин. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin
Виталий Шабунин. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд г. Киева вызвал председателя правления и основателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина по обвинению в коррупции.

Об этом юрист заявил в своей Telegram-канале.

"Тревожные новости, дорогие друзья. Одиозный, провозгласивший себя главой "Центра противодействия коррупции" функционер, ранее известный хищениями международной технической помощи и наглой мордой (Виталий) Шабунин, вызван на 10 утра 18 сентября в Печерский суд по обвинению в коррупции", - написал Портнов.


Юрист уточнил, что "антикоррупционеру" Шабунину инкриминируется, что он, будучи членом конкурсной комиссии по избранию председателя Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), забыл своевременно подать декларацию о доходах, чем нарушил антикоррупционный закон.

"Иными словами, антикоррупционный, борющийся с коррупцией активист, нарушил закон о коррупции, официально обвинен в коррупции и должен в связи с коррупционными обвинениями предстать перед судом. Прекрасная фабула, мне кажется, — надо дожимать все бродячее жулье, воров и самовлюбленных тунеядцев", - резюмировал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, 31 августа Шабунин сообщил о намерении восстановить и расширить свой дом в селе Гнедин (Бориспольский район, Киевская область), постарадавший в результате пожара, за счет пожертвованных ему денежных средств.

Ранее Шабунин указал в декларации о доходах, что одолжил полмиллиона гривен на дом у собственной тещи-пенсионерки. А именно он задекларировал получение 2 займов от своей тещи Татьяны Гришиной в размере 279 тыс. гривен в 2017 году и 198,5 тыс. гривен в 2019 году.

15 июля Шабунин сознался, что забыл вовремя подать электронную декларацию об имущественном состоянии и теперь попадет в реестр лиц, совершивших связанные с коррупцией правонарушения. Позднее Портнов подтвердил, что на Шабунина составлен протокол о коррупции за несвоевременную подачу декларации.

14 июля 2020 года суд обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуры (САП), Шабунина и "24 канал" опровергнуть ложную информацию о Портнове.

16 июля 2019 года Портнов подал иск в суд на Шабунина, Генпрокуратуру и "24 канал" о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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