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11 сентября 2020, пятница, 13:19 460
Общество 2020-09-11T13:20:25+03:00
Українські Новини
В Киеве коронавирусом заболели 174 школьника и 83 учителя, детсады заполнены наполовину

В Киеве коронавирусом заболели 174 школьника и 83 учителя, детсады заполнены наполовину

Ольга Фандорина
Школа, Коронавирус, Карантин в школах, Детсады, коронавирус в Киеве
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

174 школьника и 83 педагога болеют коронавирусом в Киеве, два столичных детсада возобновили работу после карантина.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

Всего, по его словам, в столице работает 426 школ из 428 -  две школы закрыты из-за выявленного коронавируса.

Два детских сада также закрыты из-за коронавируса.

Еще два детсада, на Оболони и в Днепровком районе, возобновили работу после карантина.

Из 568 киевских детсадов продолжают работать 554, некоторые их них закрыты на ремонт.

Наполнение детсадов детьми составляет 51%.

Тем временем, украинцы находятся на карантине уже 184-й день, с 14 сентября в Украине обновили зоны карантина. Киев попал в оранжевую зону. 

Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

 Также сообщается, что количество тестов на коронавирус за сутки в Украине начало падать.

В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 404 случая за сутки.

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