В Киеве коронавирусом заболели 174 школьника и 83 учителя, детсады заполнены наполовину

174 школьника и 83 педагога болеют коронавирусом в Киеве, два столичных детсада возобновили работу после карантина.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

Всего, по его словам, в столице работает 426 школ из 428 - две школы закрыты из-за выявленного коронавируса.

Два детских сада также закрыты из-за коронавируса.

Еще два детсада, на Оболони и в Днепровком районе, возобновили работу после карантина.

Из 568 киевских детсадов продолжают работать 554, некоторые их них закрыты на ремонт.

Наполнение детсадов детьми составляет 51%.

Тем временем, украинцы находятся на карантине уже 184-й день, с 14 сентября в Украине обновили зоны карантина. Киев попал в оранжевую зону.

Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

Также сообщается, что количество тестов на коронавирус за сутки в Украине начало падать.

В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 404 случая за сутки.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости