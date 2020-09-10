Несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ

В то время, как Киев попал в "оранжевую зону" эпидопасности, 72% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают, что обучение в школах в 2020 году нужно проводить с посещением учебного заведения, 19% - с посещением и дистанционно (смешано), 5% - полностью дистанционно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, по их мнению, каким образом лучше проводить обучение с сентября этого года - традиционно, с посещением учебных заведений или дистанционно.

Так, 72% опрошенных ответили, что традиционно, с посещением учебных заведений, 19% - смешано: часть учеников обучается в классе, часть дистанционно, 5% - дистанционно, 5% - трудно ответить.

Относительно больше тех, кто поддерживает инновационные подходы (дистанционные) к обучению детей, среди респондентов молодой возрастной категории (18-29 лет) и жителей городов.

Согласно опросу, 74% респондентов считают, что ситуация с весенним карантином негативно повлияла на успешность обучения детей в школах, 66% имеют подобные ожидания и относительно обучения в этом году.

Кроме этого, 86% опрошенных, чьи дети учились в школе в этом году во время карантина, отметили, что они имели доступ к онлайн обучению, 14% - не имели.

Основными причинами, которые помешали онлайн обучению, опрошенные назвали отсутствие интернета (33%), плохую организацию со стороны учебного заведения (15%) и отсутствие компьютера, планшета или мобильного телефона (14%).

61% отметили, что занятия с детьми онлайн происходили регулярно, 18% - что они имели как регулярный, так и нерегулярный характер, 10% сказали, что уроки проходили преимущественно нерегулярно.

Опрос проводился с 1 по 5 сентября среди 2,5 тыс. совершеннолетних жителей всех регионов (кроме оккупированного Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой области) методом личного формализованного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.

Как сообщали Українськi Новини, 2 школы и 2 детских сада закрыты на карантин из-за заболеваний коронавирусом, 126 классов переведены на дистанционное обучение в Киеве по состоянию на четверг, 10 сентября.

Также 9 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 582 до 145 612, количество умерших от заболевания увеличилось на 44 человека до 3 023 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,2%, новых летальных случаев снизилось на 2,2%.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости