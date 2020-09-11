В Украине обновили зоны карантина. Где и как изменятся ограничения с понедельника

В то время, как украинцы находятся на карантине уже 184-й день, с 14 сентября в Украине вступит в силу обновленное эпидемическое зонирование. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. К "красной" карантинной зоне будут отнесены: - город Чоп Закарпатской области; - Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; - Самборский и Пустомытовский районы Львовской области; - города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; - город Дубно Ровенской области; - города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; - Великобурлукский район Харьковской области; - город Славута и Волочисский район Хмельницкой области; - город Канев Черкасской области; - город Черновцы, Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области. - город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области. К "оранжевой" зоне: - городах Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области; - Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области; - города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области; - города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; - город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области; - города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области; - города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области; - город Вознесенск Николаевской области; - город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области; - города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области; - город Сумы Сумской области; - город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области; - города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области; - город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области; - город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области; - город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области; - Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области; - город Киев. К "желтой" зоне: - города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области; - города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области; - города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинского, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области; - города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгирський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области; - город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области; - города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области; - города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области; - города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области; - города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области; - город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области; - города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области; - города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области; - города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области; - города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области; - города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районах Черниговской области. Все остальные населенные пункты и районы отнесены к "зеленой" зоне. Такое эпидемическое зонирование устанавливается на 14 дней. Как сообщали Українські Новини, в Киеве 4 школы и детсада закрыты на карантин, 126 классов переведены на "дистанционку". Также несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.