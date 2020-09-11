В Украине новый антирекорд: впервые более 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

10 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 144 до 148 756, количество умерших от заболевания увеличилось на 53 человека до 3 076 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 21,8%, новых летальных случаев - на 20,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 11 сентября в Украине зарегистрированы 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 076 летальных, 67 005 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 3 144 новых случая заболевания, выздоровели 1 128 человек, умерли 53 человека.

Таким образом, 10 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 3 144 против 1 128.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 11 сентября составило 78 675 человек, что на 2,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (16 626), в Киеве (16 523) и Харьковской области (12 112).

В Черновицкой области зафиксировано 11 847 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 10 953 случая, в Ривненской – 10 217, в Одесской - 9 157, в Закарпатской – 8 453, в Тернопольской - 8 377, в Киевской - 6 648, в Волынской - 6 161, в Винницкой - 4 690, в Житомирской - 4 055, в Хмельницкой - 3 695, в Днепропетровской - 3 093 случая.

2 574 случая выявлены в Черниговской области, 2 294 случая - в Черкасской, 2 229 случаев - в Сумской, 2 136 случаев - в Запорожской, 1 942 случая - в Донецкой, 1 851 случай - в Николаевской, 1 130 случаев - в Полтавской, 885 случаев - в Кировоградской, 576 случаев - в Херсонской и 532 случая - в Луганской области.

Коронавирус в Украине на 11 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 9 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 582 до 145 612, количество умерших от заболевания увеличилось на 44 человека до 3 023.

Тем временем, украинцы находятся на карантине уже 184-й день, с 14 сентября в Украине обновили зоны карантина. Киев попал в оранжевую зону.

Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

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