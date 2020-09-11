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11 сентября 2020, пятница, 12:39 249
Общество 2020-09-11T14:30:03+03:00
Українські Новини
Количество тестов на коронавирус за сутки начало падать

Количество тестов на коронавирус за сутки начало падать

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, ПЦР-тест
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

10 сентября было проведено 27 945 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 22 953 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 11% меньше по сравнению с 9 сентября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 50 898 тестирований, из них 27 945 методом ПЦР, а также 22 953 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 806 428 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 11 сентября поступило 3 285 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 212 029 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы находятся на карантине уже 184-й день, с 14 сентября в Украине обновят зоны карантина.

Тем временем, из-за роста заболеваемости в Украине могут начать госпитализировать только тяжело больных.

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