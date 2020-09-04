Суд арестовал танкер "Делфи"

Одесский апелляционный хозяйственный суд наложил арест на танкер "Делфи", из которого снова произошел разлив нефтепродуктов.

Об этом указано в Едином государственном реестре судебных решений, передают Українські Новини.

Соответствующее решение было принято 1 сентября в рамках дела по иску администрации Одесского морпорта против компании Mister Drake PC (Великобритания), являющейся владельцем "Дельфи", о взыскании 2,36 млн гривен за ликвидацию последствий аварии танкера.

При этом суд не ограничил возможность перемещения судна государственным предприятием "Администрация морских портов" в лице Одесского филиала или другими лицами по его поручению.

Также сообщается, что заседание в деле о взыскании средств с владельца "Делфи" пройдет 23 сентября.

Как сообщали Українські Новини, 26 августа министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на данный момент компании "Краншип" (Одесса) удалось поставить танкер "Делфи" на киль.

Танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы 22 ноября 2019 года.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

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