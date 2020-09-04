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04 сентября 2020, пятница, 13:30 250
Общество 2020-09-04T14:15:01+03:00
Українські Новини
Концентрация превышена почти в 6 раз. Из танкера "Делфи" снова произошел разлив нефтепродуктов

Концентрация превышена почти в 6 раз. Из танкера "Делфи" снова произошел разлив нефтепродуктов

Анна Рудык
Разлив нефти, Госэкоинспекция, Танкер Делфи, Затонувший танкер
Танкер
Танкер "Делфи". Фото: Facebook/Владислав Криклий

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил, что из танкера "Делфи" снова произошел разлив нефтепродуктов в связи с проведением работ по поднятию и стабилизации судна.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Вчера эксперты Государственной экологической службы в Одесской области, исследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета общей площадью 70 кв.м... Лабораторные исследования показали превышение в воде нормативных значений предельно допустимой концентрации в 5,8 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оперативной очистки акватории представители Одесского филиала Администрации морских портов провели неотложные работы с использованием сорбента.

По словам Малеваного, рассчитать убытки за нанесение ущерба окружающей среде пока невозможно; размер нанесенного ущерба будет рассчитан только после того, как танкер уберут из акватории Черного моря.

Как сообщали Українські Новини, затонувший танкер "Делфи" поставили на киль

Также 26 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что ситуация с танкером "Делфи" признана чрезвычайной местного уровня, а полномочия по удалению танкера из акватории Одесского морского порта перейдут к государству.

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Концентрация превышена почти в 6 раз. Из танкера "Делфи" снова произошел разлив нефтепродуктов
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