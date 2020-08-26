Затонувший танкер "Делфи" поставили на киль. Как проходят работы на судне

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на данный момент компании "Краншип" (Одесса) удалось поставить танкер "Делфи" на киль.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Благодаря профессионализму Администрации морских портов и нашей подрядной организации "Краншип", которая осуществила уже постановку на киль судна "Делфи" в Одессе", - сказал Криклий.

Он отметил, что разлив нефтепродуктов из танкера не фиксируется.

Следующим этапом транспортировки судна является обеспечение его плавучести и передислокация вне пляжной зоны.

Танкер "Делфи". Фото: "Думская"

Поднятие танкера. Фото: "Думская"

Как сообщали Українськi Новини, 11 августа АМПУ, "Краншип" и "Бруклин-Киев" договорились о поднятии танкера "Делфи" без использования госсредств.

26 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что ситуация с танкером "Делфи" признана чрезвычайной местного уровня, а полномочия по удалению танкера из акватории Одесского морского порта перейдут к государству.

Танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы 22 ноября 2019 года.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

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