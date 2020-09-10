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Українські Новини
Танкер Delfi забрали з пляжу в Одесі

Танкер Delfi забрали з пляжу в Одесі

Валерия Драгомирова
Танкер, Одеса, затонуле судно, Танкер Делфі
Танкер
Танкер "Делфі". Фото: Facebook/Владислав Криклій

Танкер "Делфі", який сів на мілину біля Одеси 22 листопада 2019 року, забрали з пляжу "Дельфін".

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій. 


"Delfi покинув пляж дельфін. Сумувати не будемо", — написав міністр. 

танкер Танкер "Делфі" забрали з одеського пляжу. Скріншот: Facebook/Vladyslav Kryklii

Як повідомляли Українські Новини, у суботу, 5 вересня, стався черговий розлив нафтопродуктів з танкера "Делфі".

26 серпня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наразі компанії "Краншип" (Одеса)  вдалося поставити танкер "Делфі" на кіль.

Раніше одеський суд заарештував танкер "Делфі". Відповідне рішення було прийнято 1 вересня в рамках справи за позовом адміністрації Одеського морпорту проти компанії Mister Drake PC (Велика Британія), яка є власником "Дельфі", про стягнення 2,36 млн гривень за ліквідацію наслідків аварії танкера.



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