Танкер Delfi забрали з пляжу в Одесі

Танкер "Делфі" , який сів на мілину біля Одеси 22 листопада 2019 року, забрали з пляжу "Дельфін".

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.



"Delfi покинув пляж дельфін. Сумувати не будемо", — написав міністр.

Танкер "Делфі" забрали з одеського пляжу. Скріншот: Facebook/Vladyslav Kryklii

Як повідомляли Українські Новини, у суботу, 5 вересня, стався черговий розлив нафтопродуктів з танкера "Делфі".



26 серпня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наразі компанії "Краншип" (Одеса) вдалося поставити танкер "Делфі" на кіль.



Раніше одеський суд заарештував танкер "Делфі". Відповідне рішення було прийнято 1 вересня в рамках справи за позовом адміністрації Одеського морпорту проти компанії Mister Drake PC (Велика Британія), яка є власником "Дельфі", про стягнення 2,36 млн гривень за ліквідацію наслідків аварії танкера.









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