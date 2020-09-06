Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что в Одессе начался финальный этап подъема танкера "Делфи" из которого снова произошел разлив нефтепродуктов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Начинаем финальный этап операции по подъему и отбуксированию затонувшего танкера "Делфи". Все испытания завершены, экологическое состояние в норме и полная готовность к заключительной операции", - написал министр.

Финальный этап включает в себя откачку воды, которая была подана для обеспечения стабильного состояния танкера на грунте, испытание водотечности, перемещение танкера на глубину.

В завершение необходимо убедиться в возможности перехода из акватории Одессы и совершить переход.

Как сообщали Українські Новини, 26 августа министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на данный момент компании "Краншип" (Одесса) удалось поставить танкер "Делфи" на киль.

Танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы 22 ноября 2019 года.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

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