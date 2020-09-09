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  • Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко
09 сентября 2020, среда, 20:43 2950
Политика 2020-09-09T20:44:14+03:00
Українські Новини
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко

Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко

Ольга Фандорина
Влияние, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Николай Тищенко

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что скандальный ресторатор-народный депутат Николай Тищенко имеет на президента Владимира Зеленского большое влияние. Об этом он сообщил в большом интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Богдана, Зеленский в конце прошлого года хотел сделать Тищенко главой фракции вместо Давида Арахамии.

А вот жена президента, по словам Богдана, старается не влиять на главу государства в политических вопросах. Хотя бывший чиновник добавил, что Елена Зеленская приложила усилия к ухудшению отношения к нему со стороны президента. Но более подробно эту мысль не развил.

Ранее в Киеве сгорела Тесла, которой Зеленский дважды давал интервью, став президентом. Это был автомобиль Андрея Богдана, который до Ермака возглавлял офис президента. Богдан обвинил в поджоге "власти" и пообещал вывести их на чистую воду. После разрыва с Зеленским Богдан стал его изредка критиковать. "Вы превратили абсолютную власть в посмешище", - сказал Богдан Зеленскому через фейсбук. 

Как сообщали Українськi Новини, Тищенко проконтролирует, чтобы директор ресторана "Велюр" заплатил штраф, но при одном условии.

Также народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко, обвинил журналистов в продажности после того, как в программе "Бигус.инфо" его ресторан "Велюр" обвинили в продолжении работы вопреки карантину.

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