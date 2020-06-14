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14 июня 2020, воскресенье, 16:35 198
Верховная Рада и партии 2020-06-14T16:35:48+03:00
Українські Новини
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве

Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве

Надежда Комендантова
Партия
Тищенко возглавил партию
Тищенко возглавил партию "Слуга народа" в Киеве. Скриншот: YouTube/Радіо Свобода

Народный депутат Николай Тищенко возглавил столичное отделение партии "Слуга народа". В Киевский городской совет политсилы вошли так же такие депутаты, как Александр Ткаченко, Богдан Яременко и другие.

Об этом в воскресенье, 14 июня, информирует пресс-служба партии "Слуга народа", пишет "Страна".

"Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго. Мы были, есть и будем открыты для киевлян и для всех тех, кто хочет строить новую и сильную Украину и по-настоящему европейский Киев. Для меня это большая честь!" - заявил Тищенко.

Решение о его назначении приняли во время конференции городского партийного центра. Его кандидатуру также утвердил Высший совет партии.

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