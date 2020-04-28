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28 апреля 2020, вторник, 14:16 719
Общество 2020-04-28T14:17:08+03:00
Українські Новини
Тищенко заявил, что устроил в ресторане "Велюр" свой штаб и там не едят

Тищенко заявил, что устроил в ресторане "Велюр" свой штаб и там не едят

Ольга Фандорина
Ресторан, Карантин, Штаб, Николай Тищенко

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко, уличенный в том, что его ресторан продолжает принимать посетителей, обвинил журналистов-расследователей в продажности. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана Велюр. И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски", - пишет Тищенко.

Он заявил, что в его заведении иногда проходят личные встречи, однако Велюр закрыт для обычных посетителей. При этом встречается Тищенко в ресторане со своими помощниками, чтобы разработать план обустройства города Киева.

"Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий... В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни", - заявил депутат.

Тищенко также пожаловался на "информационный заказ" на него и сказал, что ему "стыдно" за то, что из-за карантина его гости должны выходить из "Велюра" голодными

Тем временем, Полиция намерена проверить возможное нарушение режима карантина в ресторане "Велюр" в Киеве, который пренадлежит депутату "Слуги народа" Николаю Тищенко. 

"Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником"

Ранее нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко.

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