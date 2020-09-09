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09 сентября 2020, среда, 17:38 157
Общество 2020-09-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
Луческу опасается за свою жизнь, живет на базе "Динамо" и до сих пор не получил зарплату, — СМИ

Луческу опасается за свою жизнь, живет на базе "Динамо" и до сих пор не получил зарплату, — СМИ

Кира Молчанова
Конча-заспа, Динамо, ФК Динамо, Мирча Луческу
Мирча Луческу в киевском
Мирча Луческу в киевском "Динамо". Коллаж FB

Новый тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после скандала со своим назначением решил не переселяться в арендованную квартиру и живет на базе "Динамо" в Конче-Заспе.

Об этом рассказало румынское издание Ziare.

База "Динамо" лучше охраняется, поэтому 75-летний румынский тренер, опасаясь за свою жизнь, решил ее не покидать.

Кроме того, румынское СМИ утверждает, что Мирча пока не получил и части своей тренерской зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, незадолго после назначения Мирча Луческу тренером "Динамо", появилась информация, что румныский тренер покинул свой пост.

Однако президент киевского "Динамо" Игорь Суркис уговорил Лучаску не уходит с поста главного тренера, несмотря на шквал негатива со стороны фанатов команды.

Донецкий клуб "Шахтер" поздравил своего экс-наставника Мирчу Луческу с 75-летием поздравлением, в котором румынскому тренеру желают поддержки преданных друзей.

Перед началом сезона "Динамо" Киев совместно с фирмой спортивной одежды New Balance презентовало новые комплекты формы, в которой будут играть следующий год.

Также назначенный на должность главного тренера футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу объявил, кто будет ему ассистировать в работе с командой.

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