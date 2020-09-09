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09 вересня 2020, середа, 17:38 8
Суспільство 2020-09-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
Луческу живе на базі "Динамо", бо побоюється за своє життя, й досі не отримав зарплату, — ЗМІ

Луческу живе на базі "Динамо", бо побоюється за своє життя, й досі не отримав зарплату, — ЗМІ

Кира Молчанова
Конча-заспа, Динамо, ФК Динамо, Мірча Луческу
Мірча Луческу в київському
Мірча Луческу в київському "Динамо". Колаж FB

Після скандалу зі своїм призначенням новий тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вирішив не переселятися в орендовану квартиру і живе на базі "Динамо" в Кончі-Заспі.

Про це розповіло румунське видання Ziare.

База "Динамо" краще охороняється, тому 75-річний румунський тренер, побоюючись за своє життя, вирішив її не залишати.

Крім того, румунське ЗМІ стверджує, що Мірча поки не отримав і частини своєї тренерської зарплати.

Як повідомляли Українські Новини, нещодавно призначений на посаду тренера "Динамо" Мірча Луческу через 4 дні подав у відставку через вороже ставлення фанатів.

Раніше, попри критику фанатів, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс умовив Мірчу Лучаску не йти з поста головного тренера.

Також в день народження Мірча Лучеську привітав донецький клуб "Шахтар", у якого він раніше був тренером. Привітання мало іронічний характер з побажанням підтримки відданих друзів, оскільки тепер Луческу став тренером головного суперника "Шахтаря" – ФК "Динамо".

До того ж Луческу встиг оголосити команду своїх помічників у роботі з "Динамо".

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