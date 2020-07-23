Мистер возвращается. Главным тренером киевского "Динамо" стал экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу

Опасения части болельщиков киевского "Динамо" оправдались – новым главным тренером бело-синих назначили бывшего наставника донецкого "Шахтера" Мирча Луческу.

Об этом сообщает пресс-служба киевского "Динамо".

В сообщении говорится, что контракт заключен на два года с правом продления еще на год.

"Хочу представить Мирча Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирча по его результатам", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

Мирча Луческу и Игорь Суркис. Фото: пресс-служба "Динамо"

Новый тренер, в свою очередь, поблагодарил Суркиса и болельщиков за доверие. Луческу рассказал, что соскучился по Украине, где тренировал "Шахтер" много лет.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - рассказал Мирча Луческу.

Как сообщали Українські Новини, после поражения от "Колоса" из Ковалевки главного тренера киевского "Дниамо" Михайличенко отправили в отставку.

Возможными кандидатами на пост главного тренера "Динамо" называли действующего наставшика луганской "Зари" Виктора Скрипника, экс-динамовца Сергея Реброва и Мирча Луческу.