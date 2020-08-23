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23 августа 2020, воскресенье, 11:47 344
Политика 2020-08-23T12:30:01+03:00
Українські Новини
ГБР отказалось сообщить дату следующего допроса Порошенко

ГБР отказалось сообщить дату следующего допроса Порошенко

Ольга Фандорина
ГБР, Петр Порошенко, ГБР Украины, допрос Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Государственное бюро расследований отказалось сообщить дату следующего допроса бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

Агентство запрашивало информацию о том, когда состоится следующий допрос Порошенко.

ГБР сообщило, что не может сообщить эту информацию, поскольку это данные досудебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ.

В день, когда Порошенко улетал на отдых, возглавляемая им партия "Европейская солидарность" устраивала митинг под стенами Офиса Президента.

После повеления информации о стоимости полета Порошенко в Турцию, в СМИ узнали о том, что экс-президент задекларировал почти 1,2 млн грн. расходов.

Тем временем, пока Порошенко был на отдыхе, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство о возможном "разжигании межрелигиозной вражды" бывшим Президентом Петром Порошенко.

Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ.

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