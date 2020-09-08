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08 сентября 2020, вторник, 13:19 2547
Политика 2020-09-08T13:57:14+03:00
Українські Новини
Депутат Лерос отказался отвечать на вопросы на допросе в ГБР

Депутат Лерос отказался отвечать на вопросы на допросе в ГБР

Ирина Дорофейчук
Допрос, Депутат, Слуга народа, ГБР, Лерос
Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Фото: УП
Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Фото: УП

Депутат Верховной Рады Гео Лерос отказался от дачи показаний Государственному бюро расследований (ГБР). Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

"Он воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, и отказался давать показания и отвечать на вопросы", - сказали в ведомстве.

Лерос был вызван на допрос в ГБР на вторник по одному из дел, в частности относительно возможного уклонения от уплаты налогов.

Сейчас против Лероса расследуют 2 дела. Первое, по которому был сегодня допрос, связано с налогами. Второе дело - по незаконной достройке еще одного этажа над своей квартирой в доме на Лабораторном переулке на Печерске.

Как сообщали Українськi Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила депутата Гео Лероса из членов фракции.

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