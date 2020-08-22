ГБР завершило расследование убийства активиста Евромайдана Вербицкого и похищение Луценко

После того, как Жвания обвинил Порошенко в организациях похищений активистов на Майдане и избиения Чорновол, Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по подозрению двух лиц, подозреваемых в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Игоря Луценко в январе 2014 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года похитили Луценко и Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева, пытали их и убили Вербицкого", - говорится в нем.

Им инкриминируется ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса.

Одному из фигурантов также инкриминируется ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 127 (истязание, по предварительному сговору группой лиц), ст. 358 (подделка документов и их использование), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Указано, что в связи с использованием поддельного паспорта и использования заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в использовании поддельного документа подозреваемому в убийстве Вербицкого и похищении Луценко.

Подозреваемый в хищении Сергей Мыслывый по данным следствия, 21 января 2014 года около 4:00 совместно с другими соучастниками похитил активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого с Александровской клинической больницы Киева. После этого пострадавших пытали, а затем бросили в лесу. В конце Юрий Вербицкий умер вследствие полученных травм и переохлаждения. Игорь Луценко выжил.

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