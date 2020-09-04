подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 сентября 2020, пятница, 23:57 249
Внешняя политика 2020-09-05T00:30:02+03:00
Українські Новини
Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и еще 39 человек

Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и еще 39 человек

Елена Новикова
Санкции, Голос, санкции России, Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, введение санкций
Санкции. Фото: expres.ua
Санкции. Фото: expres.ua

Россия ввела санкции против бывшего Президента Петра Порошенко, бывшего депутата Верховной Рады, певца Святослава Вакарчука и еще 39 человек, в то время, как ЕС продлил экономические санкции против России до февраля 2021 года.

Об этом свидетельствует постановление Правительства России, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, передают Українськi Новини.

Против лиц, указанных в списке, вводятся экономические меры.

Также в санкционный список вошли председатель партии "Голос" Кира Рудык, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубов, бизнесмен Сергей Тарута.

Всего под санкции попал 41 человек.

Как сообщали Українськi Новини, Евросоюз может ввести санкции против Российской Федерации из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, 14 мая текущего года Украина сняла санкции с представительств IT-корпорации, которую связывали с Россией.

Также в марте в США продлили санкции против России за кибератаки на правительственные сайты.

Больше новостей о: Санкции Голос санкции России Петр Порошенко Святослав Вакарчук введение санкций

ЕС решил продлить экономические санкции против Рос...
Власть готовит введение военно-гражданских админис...
Санкции России закрыли дверь в Раду для партии Мур...
Суд обязал ГБР возобновить дело против Порошенко о...
Шмыгаль рассказал, какой будет цена на газ в октябре
Филарет заболел коронавирусом. Он попал в больницу
Новости
Кампания по местным выборам стартовала 00:01
Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и еще 39 человек 23:57
Со станции "Тернополь" с понедельника перестанут продавать билеты. Список поездов 23:48
Медиагруппы "Украина" и "1+1" предостерегают от принятия законопроекта "О медиа" из-за расширения полномочий Нацсовета и новых санкций 23:22
Шмыгаль выступает за отмену ограничений на зарплаты руководителей и членов набсоветов госпредприятий и банков 22:30
больше новостей
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Телефон. Фото: pixabay
В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами 14:13
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Пенсия для участников боевых действий. На какие выплаты могут рассчитывать ветераны АТО / ООС 06:00
Украинские заробитчане массово возвращаются в Польшу 21:50
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Недопуск китайских инвесторов "Мотор Сич" на предприятие может обойтись Украине в $3,5 млрд 18:47
Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16
больше новостей
В Умани установят пункты контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok