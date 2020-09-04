Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и еще 39 человек

Россия ввела санкции против бывшего Президента Петра Порошенко, бывшего депутата Верховной Рады, певца Святослава Вакарчука и еще 39 человек, в то время, как ЕС продлил экономические санкции против России до февраля 2021 года. Об этом свидетельствует постановление Правительства России, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, передают Українськi Новини. Против лиц, указанных в списке, вводятся экономические меры. Также в санкционный список вошли председатель партии "Голос" Кира Рудык, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубов, бизнесмен Сергей Тарута. Всего под санкции попал 41 человек. Как сообщали Українськi Новини, Евросоюз может ввести санкции против Российской Федерации из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, 14 мая текущего года Украина сняла санкции с представительств IT-корпорации, которую связывали с Россией. Также в марте в США продлили санкции против России за кибератаки на правительственные сайты.