Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и еще 39 человек

Россия ввела санкции против бывшего Президента Петра Порошенко, бывшего депутата Верховной Рады, певца Святослава Вакарчука и еще 39 человек, в то время, как ЕС продлил экономические санкции против России до февраля 2021 года.

Об этом свидетельствует постановление Правительства России, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, передают Українськi Новини.

Против лиц, указанных в списке, вводятся экономические меры.

Также в санкционный список вошли председатель партии "Голос" Кира Рудык, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубов, бизнесмен Сергей Тарута.

Всего под санкции попал 41 человек.

Как сообщали Українськi Новини, Евросоюз может ввести санкции против Российской Федерации из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, 14 мая текущего года Украина сняла санкции с представительств IT-корпорации, которую связывали с Россией.

Также в марте в США продлили санкции против России за кибератаки на правительственные сайты.

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