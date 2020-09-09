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09 вересня 2020, середа, 10:25 15
Судова влада 2020-09-09T12:00:03+03:00
Українські Новини
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка

ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка

Александр Савич
ДБР, Петро Порошенко, справа проти Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Державне бюро розслідувань закрило кілька справ про можливі злочини колишнього президента Петра Порошенка.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив заступник директора ГБР Олександр Бабіков.

"Є справи, в яких заявники вказували його, як особу, причетну до скоєння злочину. Низка таких справ були закриті", - сказав Бабіков.

Він уточнив, що йдеться про закриття двох-трьох справ.

При цьому він не повідомив, які це кримінальні провадження і хто виступав заявниками за ними.

Як повідомляли Українські новини, Госбюро розслідувань відмовилося повідомити дату наступного допиту Петра Порошенка . ДБР повідомило, що не може повідомити цю інформацію, оскільки це дані досудового розслідування.

Також депутат Гео Лерос відмовився відповідати на питання на допиті в Держбюро розслідувань .

Крім того, Російська Федерація ввела санкції проти близько 40 осіб, серед яких і Петро Порошенко .

Також суд повторно заарештував колекцію картин Петра Порошенка, завод "Кузня на Рибальському" також знаходиться під арештом. Бабіков додав, що картини перебувають під арештом у музеї.

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