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08 сентября 2020, вторник, 17:58 18
Политика мира 2020-09-08T17:58:47+03:00
Українські Новини
Лукашенко требует от Украины отдать белорусских оппозиционеров

Лукашенко требует от Украины отдать белорусских оппозиционеров

Ольга Фандорина
Александр Лукашенко, Протесты в Беларуси, Иван Кравцов, Антон Родненков
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко просит Украину "вернуть" оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые сегодня выехали на территорию Украины и сейчас находятся в Киеве. Об этом в интервью российским СМИ заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По словам Лукашенко, оппозиционерка Мария Колесникова якобы хотела выехать в Украину, однако была задержана на белорусской стороне.

"Ну а двух других товарищей (Родненков и Кравцов, - ред.), которые все-таки успели просочиться через границу, они сейчас просят у Украины вернуть", - цитируют Лукашенко российские СМИ.

Как сообщали Українські Новини, после того, как беларусская милиция жестко задержала в воскресенье на протестах сотни людей, соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета, похитили в центре Минска.

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа.

В то же время, Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

Члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов находились в пунктах пропуска Украины, Мария Колесникова, пропавшая накануне, же в пункт пропуска не прибывала.

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