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08 сентября 2020, вторник, 12:06 3085
Силовые структуры 2020-09-08T12:30:01+03:00
Українські Новини
Пропавшая накануне Колесникова в Украину не въезжала, — Госпогранслужба

Пропавшая накануне Колесникова в Украину не въезжала, — Госпогранслужба

Надежда Комендантова
Беларусь, Украина-Беларусь, Протесты в Беларуси
Мария Колесникова. Фото: TUT.BY
Мария Колесникова. Фото: TUT.BY

Члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в пунктах пропуска Украины, Мария Колесникова, пропавшая накануне, же в пункт пропуска не прибывала.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, передают Українськi Новини.

Отмечается, что во вторник ряд СМИ распространил информацию со ссылкой на различные источники, в том числе на официального представителя Государственного пограничного комитета Беларуси, о выбытии в направлении Украины трех граждан Беларуси, которые являются членами Координационного совета белорусской оппозиции.

"Учитывая это Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ А. Родненков и И. Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.

При этом Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала.

Ранее СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

В частности, как сообщает TUT.BY со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.

"8 сентября, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", - сообщил Антон Бычковский.

Тем временем, БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитете Беларуси сообщает, что автомобиль с оппозиционерами чуть не сбил украинского пограничника, после чего Колесникову вытолкнули из машины, позже она была задержана.  

"Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова 8 сентября около 4.00 предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды, - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. - Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле "БМВ" прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины", - пишет издание.

Антон Бычковский добавил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной стороне. Колесникова в настоящий момент задержана.

Как сообщали Українськi Новини, в выходные беларусская милиция жестко задержала в воскресенье на протестах сотни людей.

Тем временем,  в Беларуси уже месяц не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа.

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