Лукашенко предупредил о "резне" в случае смены власти в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которому недавно исполнилось 66 лет, заявил, что при смене власти в стране, его сторонников ждет "не люстрация, а резня".

Об этом он сообщил журналистам во время поездки в Барановичи, передает "Белта".



По словам Лукашенко, его поддерживают миллионы людей, и он опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей.



"Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - сказал он.



Как сообщали Українські Новини, Лукашенко привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление.



Ранее Лукашенко обвинил Польшу в желании присоединить Гродненскую область.



Кроме того, Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.







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