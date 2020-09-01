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01 сентября 2020, вторник, 15:48 179
Мир 2020-09-01T16:01:29+03:00
Українські Новини
Лукашенко предупредил о "резне" в случае смены власти в Беларуси

Лукашенко предупредил о "резне" в случае смены власти в Беларуси

Валерия Драгомирова
Александр Лукашенко, Беларусь, Смена власти
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Александр Лукашенко. Фото: TUT.BY

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которому недавно исполнилось 66 лет, заявил, что при смене власти в стране, его сторонников ждет "не люстрация, а резня".

Об этом он сообщил журналистам во время поездки в Барановичи, передает "Белта".

По словам Лукашенко, его поддерживают миллионы людей, и он опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей. 

"Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - сказал он. 

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление. 

Ранее Лукашенко обвинил Польшу в желании присоединить Гродненскую область.

Кроме того, Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков. 

 



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