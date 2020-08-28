Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений Украины с Беларусью, а ставит контакты с Беларусью на паузу.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, передают Українськi Новини.

"Мы не разрываем отношения с Беларусью. Мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами, но для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований сейчас, мы не планируем сейчас прибегать к этому шагу", - сказал он.

Кулеба отметил, что между Украиной и Беларусью исторически сложились очень глубокие отношения и контакты на разных уровнях, однако сейчас все контакты с Беларусью поставлены на паузу до стабилизации ситуации в этой стране, и это также касается процесса подготовки к форуму регионов, запланированном на начало октября, в котором предполагается участие президентов двух стран.

Министр напомнил, что из-за ситуации в Беларуси и обострения двухсторонних отношений Украина отозвала своего посла для консультаций, но это не означает разрыва дипотношений.

Посол Беларуси продолжает выполнять свои функции в Украине и Кулеба не исключил возвращения посла Украины в Беларусь после завершения консультаций и формирования решений, на основании которых Украина будет дальше развивать отношения с Беларусью.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Также независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.

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