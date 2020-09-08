Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов едут в Киев

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков, про которых сообщалось, что они покинули Беларусь по желанию местных властей, на данный момент едут в Киев. Сегодня они пересекли украинскую границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра внутренних дел Антона Геращенко.

Отметим, ранее в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что Родненкова и Кравцова при прохождении украинской границы никто не сопровождал. При этом украинская сторона не может сказать, насильно ли оппозиционеров выдворили власти Беларуси.

Как сообщали Українські Новини, после того, как беларусская милиция жестко задержала в воскресенье на протестах сотни людей, соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета, похитили в центре Минска.

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа.

В то же время, Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

Члены Координационного совета Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов находились в пунктах пропуска Украины, Мария Колесникова, пропавшая накануне, же в пункт пропуска не прибывала.

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