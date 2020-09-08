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08 вересня 2020, вівторок, 17:58 12
Політика світу 2020-09-08T20:00:03+03:00
Українські Новини
Лукашенко вимагає від України віддати білоруських опозиціонерів

Лукашенко вимагає від України віддати білоруських опозиціонерів

Ольга Фандорина
Олександр Лукашенко, протести в Білорусі, Іван Кравцов, Антон Родненков
Олександр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Олександр Лукашенко. Фото: gordonua.com

Президент Білорусі Олександр Лукашенко просить Україну "повернути" опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова, які сьогодні виїхали на територію України і зараз знаходяться в Києві. Про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає РИА Новости.

За словами Лукашенка, опозиціонерка Марія Колесникова нібито хотіла виїхати в Україну, однак була затримана на білоруській стороні.

"Ну а двох інших товаришів (Родненков і Кравцов, - ред.), Які все-таки встигли просочитися через кордон, вони зараз просять у України повернути", - цитують Лукашенка російські ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради, викрали в центрі Мінська.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на фоні масштабних протестів в країні заявив, що при зміні влади в країні, його прихильників чекає "не люстрація, а різанина".

Тим часом підстав для розриву дипломатичних відносин України з Білоруссю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить.

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