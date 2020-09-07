подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • В центре Минска похитили соратницу Тихановской Колесникову, – СМИ
07 сентября 2020, понедельник, 12:05 37
Мир 2020-09-07T12:30:01+03:00
Українські Новини
В центре Минска похитили соратницу Тихановской Колесникову, – СМИ

В центре Минска похитили соратницу Тихановской Колесникову, – СМИ

Надежда Комендантова
Беларусь, Похищение, Светлана Тихановская, Протесты в Беларуси, Мария Колесникова
Мария Колесникова. Фото: TUT.BY
Мария Колесникова. Фото: TUT.BY

После того, как беларусская милиция жестко задержала в воскресенье на протестах сотни людей, соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета, похитили в центре Минска.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на свидетеля событий, пишет "Европейская правда".

По словам читательницы издания Анастасии, которая, как утверждает, видела события воочию, Марию Колесникову похитили около 10:05 возле Национального художественного музея.

Девушка узнала Колесникову на улице, идя от проспекта Победы в сторону музея. По ее словам, Мария Колесникова шла чуть позади нее.

"Неподалеку от музея я увидела запаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь", позади была марка "Соболь". Я прошла еще немного вперед и услышала звук телефона, падающего на асфальт, какую-то возню. Обернулась и увидела, что люди в гражданском и масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее выпал телефон, один из этих людей поднимает телефон, заскакивает в микроавтобус и он уезжает", - цитирует TUT.BY свидетеля.

Анастасия говорит, что не пыталась что-то снимать, чтобы ее тоже не задержали.

Журналисты пытались дозвониться до Колесниковой. Ее телефон в сети, но на звонки она не отвечает.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10:13 прокомментировал журналистам, что Колесникова должна была находиться в центре города по делам. Он впервые услышал о ее возможном похищении от журналистов и начал уточнять информацию. В 11:00 утра его телефон стал недоступен.

Член координационного совета Максим Знак прокомментировал изданию, что не знает, где находятся Колесникова и Родненков. По его словам, на связь не выходят еще два представителя Координационного совета - Максим Богрецов, старший вице-президент ЕРАМ, и Иван Кравцов, секретарь Координационного совета.

Напомним, в Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа.

В то же время, Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

Больше новостей о: Беларусь Похищение Светлана Тихановская Протесты в Беларуси Мария Колесникова

МИД Украины призвал усилить давление на Россию из-...
Кабмин собирается упростить порядок получения разр...
Беларусская милиция жестко задержала сегодня на пр...
Светлана Тихановская проходит двухнедельную самоиз...
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: полный список зон
Киев и Львовщина лидируют по новым случаям коронавируса: за сутки в Украине 2174 больных
Новости
Курс доллара для платежных карт после выходных повысился 12:36
В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса. За сутки заболели 244 человека 12:26
В центре Минска похитили соратницу Тихановской Колесникову, – СМИ 12:05
"Интерпайп" участвует в расследовании США в отношении импорта бесшовных труб и уверен в отсутствии демпинга 12:00
В Ивано-Франковске детей отправят в школу 14 сентября, несмотря на "красную зону" 11:57
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020 06:30
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Пропавших в пожаре военных нашли погибшими 16:34
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Сегодня 180-й день карантина: какие ограничения действуют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok