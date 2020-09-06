Беларусская милиция жестко задержала сегодня на протестах сотни людей

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова, передает "РИА Новости".

Задержаны сотни человек, но точное число назовут в понедельник. В Минске зафиксированы задержания в районе Минского мотоциклетного завода – людей, стоявших с бело-красно-белыми флагами. Также возле станций метро "Пушкинская" и "Восточная" люди в штатском "охотились" за теми, кто шел с национальной символикой.

Также происходят задержания в Гродно.

СМИ пишут о жестоких задержаниях не только в центре Минске, но и в других частях столицы Беларуси - на Немиге, проспекте Победителей, площади Свободы и Парке Победы. В общей сложности в Минске за сегодня задержали более 120 человек, но список постоянно обновляется. При этом утверждается, что людей задерживает не только ОМОН, но и неизвестные без опознавательных знаков в масках и с дубинками.

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

Тем временем, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против результатов выборов. 30 августа в Минске проходит Марш мира и независимости.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости