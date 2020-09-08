В МВД заявили, что белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину

Утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, однако Марии Колесниковой удалось остаться в Беларуси. Сообщается, что оппозиционеры покинули Беларуси не по своему желанию. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, всю ответственность за жизнь и здоровье Колесниковой несет персонально президент Беларуси Александр Лукашенко.

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь", - написал Геращенко.

Как сообщали Українські Новини, после того, как беларусская милиция жестко задержала в воскресенье на протестах сотни людей, соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета, похитили в центре Минска.

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа.

В то же время, Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

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