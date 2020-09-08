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08 вересня 2020, вівторок, 14:10 10
Політика 2020-09-08T16:00:03+03:00
Українські Новини
Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов їдуть у Київ

Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов їдуть у Київ

Ольга Фандорина
Білорусь, протести в Білорусі, Українсько-білоруські відносини
Родненков і Кравцов. Фото: rbc.ua
Родненков і Кравцов. Фото: rbc.ua

Білоруські опозиціонери Іван Кравцов та Антон Родненков, про яких повідомлялося, що вони виїхали з Білорусі за вимогою влади, наразі їдуть до Києва. Сьогодні вони перетнули український кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

Зазначимо, раніше в Державній прикордонній службі України розповіли, що Родненкова і Кравцова при проходженні українського кордону ніхто не супроводжував. При цьому українська сторона не може сказати, чи насильно опозиціонерів видворила влада Білорусі.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як  білоруська міліція жорстко затримала в неділю на протестах сотні людей, соратницю Світлани Тіхановском Марію Колеснікову, яка є членом  Координаційної ради, викрали в центрі Мінська.

У Білорусі не припиняються протести і страйки після президентських виборів 9 серпня.

Водночас Кулеба не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю.

Члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков і Іван Кравцов перебували в пунктах пропуску України, Марія Колеснікова, яка зникла напередодні,  в пункт пропуску не прибувала.

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