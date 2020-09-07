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07 сентября 2020, понедельник, 12:38 71
Происшествия 2020-09-07T12:38:50+03:00
Українські Новини
В Луганской области между двумя селами продолжается пожар

В Луганской области между двумя селами продолжается пожар

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, ГосЧС, пожар в Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГСЧС

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар вблизи Трехизбенки, Лопаскино и Лобачево в Луганской области, где до сих пор тлеют участки леса.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

"7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений вблизи населенных пунктов Трехизбенка, с. Лопаскино и Лобачево, который возник 2 сентября, ликвидирован", - сказано в нем.

Продолжается ликвидация пожара между с. Айдар и с. Лобачево.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим сегодня в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Также из-за пожара в Харьковской области 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем.

В Луганской области в результате пожара погиб человек, еще двое получили ожоги.

В Новоайдаровском районе Луганской области после пожара, когда произошло возгорание травяного настила, в Луганской области произошел масштабный пожар, который уничтожил 40 га пшеницы.

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