В Луганской области между двумя селами продолжается пожар

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар вблизи Трехизбенки, Лопаскино и Лобачево в Луганской области, где до сих пор тлеют участки леса.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українськi Новини.

"7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений вблизи населенных пунктов Трехизбенка, с. Лопаскино и Лобачево, который возник 2 сентября, ликвидирован", - сказано в нем.

Продолжается ликвидация пожара между с. Айдар и с. Лобачево.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим сегодня в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Также из-за пожара в Харьковской области 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем.

В Луганской области в результате пожара погиб человек, еще двое получили ожоги.

В Новоайдаровском районе Луганской области после пожара, когда произошло возгорание травяного настила, в Луганской области произошел масштабный пожар, который уничтожил 40 га пшеницы.

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