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27 июля 2020, понедельник, 09:52 376
Происшествия 2020-07-27T10:00:01+03:00
Українські Новини
В Луганской области продолжаются пожары, выгорело 40 гектаров пшеницы

В Луганской области продолжаются пожары, выгорело 40 гектаров пшеницы

Ольга Фандорина
Пожары, Поле, ГосЧС, пожар в Луганской области, Выгорание, Травяной настил
Поле в Луганской области. Фото: ГосЧС
Поле в Луганской области. Фото: ГосЧС

В Новоайдаровском районе Луганской области после пожара, когда произошло возгорание травяного настила, в Луганской области произошел масштабный пожар, который уничтожил 40 га пшеницы. Об этом сообщает ГСЧС утром в понедельник, 27 июля.

Вечером в ГосЧС поступила информация о том, что вблизи села Ковалевка Сватовского района на поле ООО агрофирма Стельмаховская общей площадью 103 га возник пожар.

"В 16:10 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожено пшеницу на площади 40 га и спасена пшеницу на площади 63 га. К тушению привлекалось 19 человек и 5 единиц техники, из них от ДСНС 15 человек личного состава и 3 единицы техники", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, угрозы населенным пунктам из-за пожара, который возник в результате обстрела в Луганской области, нет, в то время, как Кабмин выделил 54,7 млн гривен на ликвидацию последствий.

Ранее подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

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