В Луганской области в результате пожара погиб человек, еще двое получили ожоги

В результате пожара в Луганской области 1 человек погиб и 2 госпитализированы с ожогами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

Отмечается, что 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 га.

"По состоянию на на 10:20 3 сентября с 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение, ликвидировано - 2 очага (вблизи с. Бараниковка Кременского района и в Трехизбенского лесничестве). Продолжается тушение 4 очага, из которых локализовано 2 очага в Станично-Луганском районе (вблизи с. Геевка и между с. Болотенное и пгт Станица Луганская)", - говорится в сообщении.

С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ДСНС дополнительно привлечено 135 чел и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.

Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ДСНС Украины в Луганской области в тесном взаимодействии с командованием Операций объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим сегодня в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Также из-за пожара в Харьковской области 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем.

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