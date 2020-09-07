У Луганській області триває пожежа між двома селами

Тоді як рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу поблизу Трьохізбенка, Лопаскине і Лобачеве в Луганській області, де досі тліють ділянки лісу, триває ліквідація пожежі між с. Айдар і с. Лобачеве. Про це сказано в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини. "7 вересня о 11:20 пожежа сухої трави та лісових насаджень поблизу населених пунктів Трьохізбенка, с. Лопаскине і Лобачеве, яка виникла 2 вересня, ліквідовано", - сказано в ньому. Ліквідація пожежі між селами Айдар і Лобачеве триває. Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками. Також через пожежу в Харківській області 33 людини відселені і 22 будинки знищено вогнем. У Луганській області в результаті пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіків.