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07 вересня 2020, понеділок, 12:38 8
Події 2020-09-07T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Луганській області триває пожежа між двома селами

У Луганській області триває пожежа між двома селами

Ольга Фандорина
пожежа, ДСНС України, пожежа в Луганській області
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС

Тоді як рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу поблизу Трьохізбенка, Лопаскине і Лобачеве в Луганській області, де досі тліють ділянки лісу, триває ліквідація пожежі між с. Айдар і с. Лобачеве.

Про це сказано в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"7 вересня о 11:20 пожежа сухої трави та лісових насаджень поблизу населених пунктів Трьохізбенка, с. Лопаскине і Лобачеве, яка виникла 2 вересня, ліквідовано", - сказано в ньому.

Ліквідація пожежі між селами Айдар і Лобачеве триває.

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський зібрав нараду щодо пожеж, які виникли сьогодні в Харківській і Луганській областях, з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і силовиками.

Також через пожежу в Харківській області  33 людини відселені і 22 будинки знищено вогнем.

У Луганській області в результаті пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіків.

 

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