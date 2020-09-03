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03 сентября 2020, четверг, 10:32 23
Происшествия 2020-09-03T10:37:53+03:00
Українські Новини
Из-за пожара в Харьковской области 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем

Из-за пожара в Харьковской области 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем

Елена Новикова
ГосЧС, Ликвидация пожара, Тление, Пожар в Харьковской области, последствия пожара

В Харьковской области в результате пожара площадью 500 га уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 2 сентября в 12:54 вблизи с. Воробьевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве.

Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений пожар распространился в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка.

"В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, включая 100 га верхового пожара", - сказано в сообщении.

По состоянию на 7:00 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Гряниковка ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГосЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет.

Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

Кроме того, 2 сентября в 12:13 в ГосЧС поступила информация, что возле с. Клугино Башкировка Чугуевского горсовета на территории Новомосковского лесничества возник пожар в лесном массиве.

В 20:06 пожар был локализован на площади около 30 га.

Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7:00 3 сентября открытого огня не наблюдается, проводится догашивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению привлечены 211 человек 19 единиц техники, из них от ГосЧС 24 человек личного состава и 5 единиц техники.

 

Как сообщали Українськi Новини, пожар полностью уничтожил 1 населенный пункт в Харьковской области.

Также Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим в среду, 3 сентября, в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

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