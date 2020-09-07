В Луганской области до сих пор тлеют участки леса

Утром 7 сентября, в Луганской области, где с начала сентября возникли пожары в лесах области, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, открытого огня не наблюдается. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

"По состоянию на 7 часов 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", - говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГосЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим сегодня в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Также из-за пожара в Харьковской области 33 человека отселены и 22 дома уничтожено огнем.

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