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24 июля 2020, пятница, 17:01 140
Происшествия 2020-07-24T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Луганской области снова начался пожар, загорелась травяная подстилка

В Луганской области снова начался пожар, загорелась травяная подстилка

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, Лесной пожар, пожар в Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС Луганской области

В Новоайдаровском районе Луганской области вновь начался пожар. На этот раз произошло возгорание травяного настила. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар произошел вблизи населенного пункта Трехизбенка. 

К тушению привлекли 16 человек и шесть единиц техники, из них от ГСЧС восемь человек личного состава и две единицы техники.

Дополнительно к месту пожара от Госслужбы следует девять единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, угрозы населенным пунктам из-за пожара, который возник в результате обстрела в Луганской области, нет, в то время, как Кабмин выделил 54,7 млн гривен на ликвидацию последствий.

Ранее подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

Полиция не пустила добровольцев Нацкорпуса в охваченные огнем села в Луганской области.

 

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