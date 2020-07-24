В Луганской области снова начался пожар, загорелась травяная подстилка

Пожар произошел вблизи населенного пункта Трехизбенка.

К тушению привлекли 16 человек и шесть единиц техники, из них от ГСЧС восемь человек личного состава и две единицы техники.

Дополнительно к месту пожара от Госслужбы следует девять единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, угрозы населенным пунктам из-за пожара, который возник в результате обстрела в Луганской области, нет, в то время, как Кабмин выделил 54,7 млн гривен на ликвидацию последствий.

Ранее подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области.

Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

Полиция не пустила добровольцев Нацкорпуса в охваченные огнем села в Луганской области.