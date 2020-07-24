В Луганской области снова начался пожар, загорелась травяная подстилка

В Новоайдаровском районе Луганской области вновь начался пожар. На этот раз произошло возгорание травяного настила. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Пожар произошел вблизи населенного пункта Трехизбенка. К тушению привлекли 16 человек и шесть единиц техники, из них от ГСЧС восемь человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно к месту пожара от Госслужбы следует девять единиц техники. Как сообщали Українські Новини, угрозы населенным пунктам из-за пожара, который возник в результате обстрела в Луганской области, нет, в то время, как Кабмин выделил 54,7 млн гривен на ликвидацию последствий. Ранее подтверждена гибель 5 и госпитализация 34 человек из-за пожара в Луганской области. Тем временем Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. К тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия. Полиция не пустила добровольцев Нацкорпуса в охваченные огнем села в Луганской области.